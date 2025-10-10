DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.631 +0,5%MSCI World 4.308 +0,1%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.587 +0,6%Euro 1,1649 +0,0%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
DocMorris Aktie

6,85 EUR +0,34 EUR +5,15 %
STU
6,41 CHF +0,24 CHF +3,89 %
SWX
Marktkap. 318,17 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
Baader Bank

DocMorris Add

12:56 Uhr
DocMorris Add
DocMorris AG (ex Zur Rose)
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Online-Medikamenteversand habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich die typische saisonale Abschwächung wider. Auch geringere Marketingaufwendungen außerhalb Europas hätten eine Rolle gespielt. Besser stelle sich die Entwicklung bei elektronischen Verschreibungen auf dem deutschen Markt dar./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:31 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Add

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
6,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
57,11%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
6,41 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
56,13%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

