DocMorris Aktie
Marktkap. 318,17 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Online-Medikamenteversand habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich die typische saisonale Abschwächung wider. Auch geringere Marketingaufwendungen außerhalb Europas hätten eine Rolle gespielt. Besser stelle sich die Entwicklung bei elektronischen Verschreibungen auf dem deutschen Markt dar./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:31 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Add
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
10,00 CHF
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
6,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
57,11%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
6,41 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
56,13%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
