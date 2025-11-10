DAX 23.983 +0,1%ESt50 5.686 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
DocMorris Aktien-Sparplan
5,64 EUR +0,16 EUR +2,92 %
STU
5,34 CHF +0,16 CHF +2,99 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 264,68 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

UBS AG

DocMorris Sell

11:46 Uhr
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,64 EUR 0,16 EUR 2,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einer Hochstufung des Wettbewerbers Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Denn die Schweizer seien in Relation zu Redcare Pharmacy weniger in der Lage, die Ausgaben für das Marketing zu erhöhen, schrieb Sebastian Vogel am Montagabend. Zudem sei DocMorris im operativen Geschäft in der Vergangenheit weniger erfolgreich gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,50 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,56%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
5,34 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,55 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:46 DocMorris Sell UBS AG
17.10.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

finanzen.net Einstufungen So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group DocMorris kündigt Beginn der Rückkaufangebotsfrist für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 an
finanzen.net SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start schwächer
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
dpa-afx Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen