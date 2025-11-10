DocMorris Aktie
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einer Hochstufung des Wettbewerbers Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Denn die Schweizer seien in Relation zu Redcare Pharmacy weniger in der Lage, die Ausgaben für das Marketing zu erhöhen, schrieb Sebastian Vogel am Montagabend. Zudem sei DocMorris im operativen Geschäft in der Vergangenheit weniger erfolgreich gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
