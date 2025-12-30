DAX 24.938 +0,3%ESt50 5.915 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,65 +0,6%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.117 -0,1%Euro 1,1707 -0,1%Öl 62,06 +0,5%Gold 4.461 +0,3%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,06 EUR +0,15 EUR +0,47 %
STU
27,73 GBP +0,35 GBP +1,26 %
LSE
Marktkap. 181,52 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

13:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,06 EUR 0,15 EUR 0,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

