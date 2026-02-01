DAX aktuell

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Kampf um die runde 25.000-Punkte-Marke auch zur Wochenmitte fortsetzen, nachdem er am Dienstag wieder daruntergerutscht war.

Der DAX hatte den Dienstagshandel 0,11 Prozent tiefer bei 24.987,85 Punkten beendet, nachdem er im Handelsverlauf zuvor zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen war. Am Mittwoch bleibt die runde 25.000er-Marke weiter im Blick, vorbörsliche Indikationen prognostizieren für den deutschen Leitindex einen um 0,1 Prozent höheren Start bei 25.013 Punkten.



Wer­bung Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Keine neuen Impulse

Frischer Schwung der US-Indizes fehlt jedoch am Mittwoch, auch wenn der Dow Jones Industrial am Vorabend abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken.

Nun warten nicht nur die US-Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit vorgelegt wird.

Wer­bung Wer­bung

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Im Fokus steht hier in Deutschland unter anderem der Energietechnikkonzern Siemens Energy, der im ersten Quartal seines Geschäftsjahres weiter von einer hohen Stromnachfrage profitierte.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX