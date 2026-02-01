DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -5,3%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,22 +0,2%Gold5.064 +0,8%
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
DAX aktuell

DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus

11.02.26 08:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX dürfte sich erneut an 25.000-Punkte-Hürde versuchen | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Kampf um die runde 25.000-Punkte-Marke auch zur Wochenmitte fortsetzen, nachdem er am Dienstag wieder daruntergerutscht war.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.987,9 PKT -27,0 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte den Dienstagshandel 0,11 Prozent tiefer bei 24.987,85 Punkten beendet, nachdem er im Handelsverlauf zuvor zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen war. Am Mittwoch bleibt die runde 25.000er-Marke weiter im Blick, vorbörsliche Indikationen prognostizieren für den deutschen Leitindex einen um 0,1 Prozent höheren Start bei 25.013 Punkten.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Keine neuen Impulse

Frischer Schwung der US-Indizes fehlt jedoch am Mittwoch, auch wenn der Dow Jones Industrial am Vorabend abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken.

Nun warten nicht nur die US-Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit vorgelegt wird.

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Im Fokus steht hier in Deutschland unter anderem der Energietechnikkonzern Siemens Energy, der im ersten Quartal seines Geschäftsjahres weiter von einer hohen Stromnachfrage profitierte.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

