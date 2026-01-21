ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
