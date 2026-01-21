DAX24.888 -0,1%Est505.949 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence

26.01.26 08:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,10 EUR 0,16 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 3600 auf 3200 Pence gesenkt. Der Ölkonzern sei in den vergangenen Jahren, in denen sich das Management auf die Kosten und die Kapitaldisziplin fokussiert habe, ein bevorzugter Titel in der europäischen Energiebranche gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die starke Bilanz habe zudem die Erträge der Anteilseigner über Aktienrückkäufe gestützt. Künftig dürften die Investoren aber mehr auf die Langlebigkeit des Portfolios als auf die kurzfristigen Aktionärsrenditen schauen./rob/gl/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
08:11Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
14.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:11Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
06.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
26.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen