ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach am Donnerstag von einem harten Jahresende für den Ölkonzern. Er wertet die Veröffentlichung negativ. Die Schätzungen für Gewinn und Cashflow dürften unter Druck kommen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST
