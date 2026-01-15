DAX25.254 -0,4%Est506.009 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,72 -0,2%Nas23.500 -0,1%Bitcoin81.679 -0,8%Euro1,1592 -0,1%Öl64,44 +0,9%Gold4.571 -1,0%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen'

16.01.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,78 EUR -1,10 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

