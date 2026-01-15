DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1611 +0,0%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
Symrise Aktie

Symrise
74,42 EUR +0,10 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 10,44 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
74,42 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
74,36 €		 Abst. Kursziel*:
12,96%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
74,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Symrise Buy UBS AG
13.01.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag tiefer
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit KursVerlusten
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Führungskraft schlägt bei Symrise-Aktien zu
finanzen.net Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks What Makes Symrise (SYIEY) a New Buy Stock
