Symrise Aktie
Marktkap. 10,44 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
74,36 €
|Abst. Kursziel*:
12,96%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
