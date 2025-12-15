DAX 24.149 -0,3%ESt50 5.742 -0,2%MSCI World 4.404 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 74.198 +1,0%Euro 1,1776 +0,2%Öl 59,62 -1,2%Gold 4.301 -0,1%
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
67,72 EUR +1,06 EUR +1,59 %
STU
Marktkap. 9,36 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Symrise AG zu myNews hinzufügen