Symrise Aktie

73,78 EUR +1,14 EUR +1,57 %
STU
Marktkap. 9,79 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise AG
Symrise AG
73,78 EUR 1,14 EUR 1,57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Virginie Boucher-Ferte bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Außerdem beschlossene Aktienrückkäufe könnten die Zuversicht des Unternehmens widerspiegeln, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt seien, so die Expertin./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,64 €		 Abst. Kursziel*:
12,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

13:01 Symrise Buy Deutsche Bank AG
12:16 Symrise Buy UBS AG
09:01 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Symrise Overweight Morgan Stanley
Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Deutsche Bank AG Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Deutsche Bank AG
finanzen.net Symrise-Aktie steigt deutlich: Terpene-Sparte steht zum Verkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net Symrise-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag fester
dpa-afx ROUNDUP: Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks What Makes Symrise (SYIEY) a New Buy Stock
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
