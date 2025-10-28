Symrise Aktie
Marktkap. 10,72 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gegenwind im Bereich Aroma Molecules blase wohl bis ins erste Halbjahr 2026 hinein, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte daher seine ohnehin schon unterdurchschnittliche organische Wachstumsprognose für 2026 etwas weiter auf 3,8 Prozent. Im Bereich Tiernahrung sehe es etwas besser aus. Sloane wartet aber auf eine Bestätigung, dass Preiszugeständnisse wirklich der Vergangenheit angehören./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
76,80 €
|Abst. Kursziel*:
9,37%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,90%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15:46
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)