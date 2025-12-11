DAX 24.332 +0,2%ESt50 5.768 +0,2%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.840 +0,1%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,21 -0,6%Gold 4.343 +1,5%
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX wenig bewegt -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Broadcom: Der Architekt des KI-Booms ist ein langfristiges Kaufargument Broadcom: Der Architekt des KI-Booms ist ein langfristiges Kaufargument
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Roche Aktie

Roche Aktien-Sparplan
337,85 EUR -5,65 EUR -1,64 %
FSE
315,30 CHF -2,60 CHF -0,82 %
SWX
Marktkap. 274,86 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
Deutsche Bank AG

Roche Hold

13:21 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
337,85 EUR -5,65 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Die positive Kursreaktion auf Studiendaten zu einer neuen Hormontherapie der Schweizer bei Brustkrebs sei aus seiner Sicht etwas zu vorschnell gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Vermarktungspotenzial sei schließlich noch sehr unklar./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
314,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
315,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,08%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
306,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:21 Roche Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Roche Buy UBS AG
11.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Rentable Roche-Anlage? SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Gewinne im SMI
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche stabilisiert sich am Freitagvormittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag billiger
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI nachmittags schwächer
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
Roche Holding AG Roche presents Lunsumio data showing potential across earlier treatment lines in indolent and aggressive lymphomas
Roche Holding AG Roche’s Columvi combination shows sustained survival benefit at three-year follow up of pivotal phase III STARGLO study
Roche Holding AG Roche receives FDA clearance with CLIA waiver and CE Mark for its first point-of-care test for diagnosing Bordetella infections, including whooping cough (pertussis)
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Roche, RTX, Crawford United and C&F Financial
