Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Roche Aktie

Marktkap. 247,01 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Deutsche Bank AG

Roche Hold

11:56 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 325 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe mit guten und früher als erwartet vorgelegten Studiendaten für Giredestrant zur Behandlung von Brustkrebs in einem frühen Stadium zum zweiten Mal in zwei Wochen mit Pipeline-Nachrichten positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erinnerte daran, dass er die Aktie vergangene Woche nach erfreulichen Daten zu Fenebrutinib hochgestuft hatte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
310,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
310,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:56 Roche Hold Deutsche Bank AG
11:56 Roche Buy UBS AG
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Erfolg gemeldet Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele
finanzen.net Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittwochmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus
finanzen.net SPI aktuell: SPI-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Lunsumio subcutaneous for relapsed or refractory follicular lymphoma
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche’s giredestrant becomes the first oral SERD to show superior invasive disease-free survival in early breast cancer
MotleyFool Why Roche Holding Stock Popped Today
Roche Holding AG Positive phase III data for Roche’s Gazyva/Gazyvaro show significant reduction in disease activity for systemic lupus erythematosus
Roche Holding AG Roche purchases shares in tender offer for 89bio, Inc
Roche Holding AG Roche receives CE mark for novel automated high-throughput Elecsys Dengue Ag test to diagnose dengue
Roche Holding AG Positive phase III results for Roche’s Gazyva/Gazyvaro in children and young adults with idiopathic nephrotic syndrome
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
