Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend --Wall Street fester - Rekorde im Blick -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat im Fokus
Roche Aktie

Bernstein Research

Roche Outperform

13:16 Uhr
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 320 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erholung der Pipeline werde immer noch unterschätzt und das unterdurchschnittliche Wachstum sei mit dem 15-prozentigen Abschlag zur Branche hinreichend eingepreist, schrieb Justin Smith am Montag. Zudem wertet er Aussagen beruhigend, wonach der Pharmakonzern 2026 seine Margen trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Preisseite im chinesischen Diagnostikgeschäft erfolgreich verteidigen will./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
327,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
264,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
23,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
264,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
23,49%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:16 Roche Outperform Bernstein Research
09:06 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08:01 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
23.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI in Rot
finanzen.net Börse Zürich: Pluszeichen im SLI
finanzen.net Keine Impulse: SMI am Freitagmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag nahezu unbewegt
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
