Inditex Aktie

56,04 EUR +0,82 EUR +1,48 %
STU
55,80 EUR -0,02 EUR -0,04 %
GVIE
Marktkap. 170,47 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Bernstein Research

Inditex Outperform

11:11 Uhr
Inditex Outperform
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
56,04 EUR 0,82 EUR 1,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

