LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

626,30 EUR -0,60 EUR -0,10 %
STU
584,40 CHF +0,79 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 305,46 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

11:56 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
626,30 EUR -0,60 EUR -0,10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spirituosenmarkt dürfte auch 2026 keinen wesentlichen Schub bekommen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach einem Gespräch mit einem Experten. Anstatt der Rückkehr zu historische Wachstumsraten im mittleren einstelligen Bereich sei eher eine Stabilisierung bei einem niedrigeren prozentualen Plus wahrscheinlich. Beim schwächelnden Cognac-Geschäft dürfte aber der Boden inzwischen erreicht sein./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
627,10 €		 Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
626,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
622,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

11:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 am Mittwochmittag im Minus
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
