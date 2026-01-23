DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
FRIEDRICH VORWERK-Aktie stark: Umsatz und Ergebnis legt 2025 deutlich zu
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

587,50 EUR -1,00 EUR -0,17 %
STU
541,30 CHF -7,49 CHF -1,37 %
BRX
Marktkap. 291,93 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

12:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
587,50 EUR -1,00 EUR -0,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
589,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
587,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
621,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

12:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
09:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

