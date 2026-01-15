DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse
Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,12 EUR +0,67 EUR +1,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,77 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Equal Weight

11:46 Uhr
Commerzbank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
35,12 EUR 0,67 EUR 1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 25,50 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank dürfte das Ziel für die Zinseinkünfte 2026 in Richtung 8,5 Milliarden Euro anheben, schrieb Krishnendra Dubey am Freitag im Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal 2025. Die Bewertung der Aktien limitiere aber das Kurspotenzial. Dubeys Favorit in Deutschland ist die Deutsche Bank./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
35,12 €		 Abst. Kursziel*:
-13,44%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
35,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,44%
Analyst Name:
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

12:11 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:46 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

dpa-afx Einstufung unverändert Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs senkt Ziel Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Goldman Sachs senkt Ziel
finanzen.net Commerzbank-Aktie up: Neues Chartsignal
dpa-afx Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gesucht: Fed-Entscheid und Zahlenvorlagen treiben an
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Montagmittag
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich am Montagmittag schwächer
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Commerzbank-Aktie mit Neutral
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittag
finanzen.net Barclays Capital gibt Commerzbank-Aktie Equal Weight
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Montagshandels ab
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Commerzbank completes share buyback of around €1bn
EQS Group EQS-News: Commerzbank completes share buyback of around €1bn
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen