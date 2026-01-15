Commerzbank Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 25,50 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank dürfte das Ziel für die Zinseinkünfte 2026 in Richtung 8,5 Milliarden Euro anheben, schrieb Krishnendra Dubey am Freitag im Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal 2025. Die Bewertung der Aktien limitiere aber das Kurspotenzial. Dubeys Favorit in Deutschland ist die Deutsche Bank./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
