DAX 24.902 -0,3%ESt50 6.037 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1903 +0,1%Öl 70,31 +1,8%Gold 5.085 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zahlen von T-Mobile US schicken Deutsche Telekom-Aktie nach unten Zahlen von T-Mobile US schicken Deutsche Telekom-Aktie nach unten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,53 EUR -1,81 EUR -5,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,97 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Equal Weight

11:11 Uhr
Commerzbank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
33,53 EUR -1,81 EUR -5,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
33,62 €		 Abst. Kursziel*:
-9,58%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
33,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,33%
Analyst Name:
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

11:51 Commerzbank Hold Warburg Research
11:11 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:41 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Commerzbank Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Starke Ziele Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
finanzen.net Commerzbank-Aktie in der technischen Analyse: down-Signal
dpa-afx Commerzbank schließt sich europäischer Bezahl-App Wero an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Erholungsgewinne von Commerzbank nach Ausblick wieder weg
dpa-afx ROUNDUP 2: Commerzbank erhöht Ziele im Kampf gegen Unicredit - Aktie sackt ab
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag schwächer
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group Growth target for 2025 exceeded: Commerzbank achieves record operating result
EQS Group EQS-News: Growth target for 2025 exceeded: Commerzbank achieves record operating result
EQS Group Bernd Spalt fulfils current contract – but does not seek extension
EQS Group EQS-News: Bernd Spalt fulfils current contract – but does not seek extension
EQS Group Commerzbank exceeds profit target and launches further share buyback of up to €540m – dividend for 2025 to be €1.10 per share
EQS Group EQS-News: Commerzbank exceeds profit target and launches further share buyback of up to €540m – dividend for 2025 to be €1.10 per share
EQS Group EQS-Adhoc: Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank decides to implement a further share buyback
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen