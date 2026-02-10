Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,97 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,40 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
33,62 €
|Abst. Kursziel*:
-9,58%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
33,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,33%
|
Analyst Name:
Krishnendra Dubey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|11:51
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:11
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:51
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:11
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:51
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:11
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.