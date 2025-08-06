DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Deutsche Bank AG

Commerzbank Buy

15:11 Uhr
Commerzbank Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,09%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

15:11 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Commerzbank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.25 Commerzbank Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Aktie unter der Lupe Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Chart signalisiert Candlestick bearish Engulfing
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag
finanzen.net DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial
finanzen.net Commerzbank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 30 Euro - 'Overweight'
Dow Jones Commerzbank-Aktie stärker: Commerzbank übertrifft Erwartungen und hebt Gewinnziel an
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Commerzbank with record figures in the first half of the year – targets for 2025 raised
EQS Group EQS-News: Commerzbank with record figures in the first half of the year – targets for 2025 raised
EQS Group Commerzbank proves high resilience in EBA stress test
EQS Group EQS-News: Commerzbank proves high resilience in EBA stress test
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 43, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
