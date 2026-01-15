DAX 25.205 -0,6%ESt50 6.007 -0,6%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.563 +0,1%Bitcoin 82.176 -0,2%Euro 1,1623 +0,1%Öl 64,30 +0,7%Gold 4.615 +0,0%
Commerzbank Aktie

35,08 EUR +0,11 EUR +0,31 %
STU
Marktkap. 40,62 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

15:51 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
35,08 €		 Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
35,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,47%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

