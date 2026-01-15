Commerzbank Aktie
Marktkap. 40,62 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mf
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
35,08 €
|Abst. Kursziel*:
5,47%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
35,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,47%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|15:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|15:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG