Commerzbank Aktie

33,15 EUR +1,22 EUR +3,82 %
STU
Marktkap. 35,88 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Buy

08:51 Uhr
Commerzbank Buy
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
33,15 EUR 1,22 EUR 3,82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Buy

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,67 €		 Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

