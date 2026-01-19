DAX24.516 -0,8%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,88 +1,4%Gold4.864 +2,1%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Kursentwicklung im Fokus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

21.01.26 12:26 Uhr
Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer | finanzen.net

Der DAX verbucht am Mittwoch Verluste.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 24.530,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,139 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,269 Prozent auf 24.636,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24.703,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.515,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.656,73 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der DAX mit 24.288,40 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der DAX bei 24.330,03 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 21.042,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,035 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.448,98 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Henkel vz (+ 2,36 Prozent auf 71,86 EUR), QIAGEN (+ 1,97 Prozent auf 44,98 EUR), BASF (+ 1,65 Prozent auf 44,34 EUR), Daimler Truck (+ 1,65 Prozent auf 40,66 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 98,24 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Siemens Energy (-1,62 Prozent auf 130,55 EUR), Deutsche Bank (-1,53 Prozent auf 31,91 EUR), Bayer (-1,41 Prozent auf 42,31 EUR) und Commerzbank (-1,39 Prozent auf 33,94 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.324.225 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 223,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Mit 6,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

