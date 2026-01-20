Aktienempfehlung

Das Continental-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:36 Uhr 2,4 Prozent auf 63,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,37 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 464.844 Continental-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 6,8 Prozent abwärts.

