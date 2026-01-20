DAX24.405 -1,2%Est505.833 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 ±-0,0%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.483 +0,2%Euro1,1734 +0,1%Öl65,02 +1,6%Gold4.865 +2,1%
Aktienempfehlung

Continental-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

21.01.26 13:52 Uhr
Was ist die Continental-Aktie wirklich wert? Jefferies & Company Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Das Continental-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,12 EUR -1,04 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:36 Uhr 2,4 Prozent auf 63,36 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,37 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 464.844 Continental-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 6,8 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
13:51Continental BuyJefferies & Company Inc.
13:41Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Continental BuyUBS AG
13.01.2026Continental Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:51Continental BuyJefferies & Company Inc.
13:41Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Continental BuyUBS AG
05.01.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Continental BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Continental Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025Continental Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

