Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung gezeigt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seinem Resümee. Davon angetrieben, hätten die Aktien den Bewertungsabschlag zu Pirelli mittlerweile beseitigt. Er bevorzugt im Sektor aber Michelin. Das höhere Kursziel resultiere vor allem aus einem geänderten Bewertungsansatz nach der Abspaltung von Aumovio./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com