Continental Aktie
Marktkap. 13,3 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung gezeigt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seinem Resümee. Davon angetrieben, hätten die Aktien den Bewertungsabschlag zu Pirelli mittlerweile beseitigt. Er bevorzugt im Sektor aber Michelin. Das höhere Kursziel resultiere vor allem aus einem geänderten Bewertungsansatz nach der Abspaltung von Aumovio./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,02 €
|Abst. Kursziel*:
4,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:52
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
