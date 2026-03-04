DAX24.278 +0,3%Est505.892 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,77 +0,2%Gold5.154 +0,3%
Armeefahrzeuge

VW-Aktie im Minus: Offenbar werden in Osnabrück Militärfahrzeuge geprüft

05.03.26 10:13 Uhr
VW-Aktie fällt: Militärfahrzeuge in Osnabrück? | finanzen.net

Volkswagen prüft Berichten zufolge in seinem Werk in Osnabrück den Bau von Militärfahrzeugen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.637,50 EUR -8,00 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
94,56 EUR -0,78 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter strenger Geheimhaltung seien dort zwei Armeefahrzeuge auf Basis der VW-Modelle Amarok und Crafter entwickelt worden, berichten die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und der NDR. Beide Fahrzeuge seien kürzlich auf der Militärmesse Enforce Tac in Nürnberg gezeigt worden - ohne VW-Logo auf dem Stand eines Spezialisten für Fahrzeugumrüstung.

VW bestätigte die Entwicklung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, hielt sich zur weiteren Planung aber bedeckt. "Das Volkswagen Werk Osnabrück hat in den vergangenen Monaten verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt und diese auf der Enforce Tac präsentiert, um mögliche Marktchancen und Perspektiven auszuloten", teilte eine Sprecherin des Standorts mit. "Ob und in welchem Umfang sich daraus konkrete Projekte ergeben, ist derzeit offen."

Etwa 2.300 Menschen arbeiten im Werk in Osnabrück

VW prüfe weiterhin verschiedene Zukunftsoptionen für den Standort, so die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass das Werk Osnabrück innerhalb des VW-Produktionsnetzwerks als projekt- und auftragsorientierter Standort für Kleinserien- und Spezialprojekte etabliert sei. Laut "NOZ" handelt es sich bei den beiden Militärautos, die MV.1 und MV.2 genannt werden, aber lediglich um Versuchsobjekte, die am Standort in Eigenregie entstanden seien. Beschlüsse der Konzernspitze gebe es dazu nicht.

In dem einstigen Karmann-Werk arbeiten rund 2.300 Menschen. Die Produktion der dort gebauten Porsche-Modelle läuft in diesem Jahr aus, Mitte 2027 dann auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht. Als möglicher Interessent gilt seit langem der Rüstungskonzern Rheinmetall.

Die VW-Aktie notiert via XETRA am Donnerstag zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 93,70 Euro.

/fjo/DP/stk

OSNABRÜCK (dpa-AFX)

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
02.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
27.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
24.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
