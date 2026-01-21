DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Continental Aktie

66,40 EUR +0,62 EUR +0,94 %
STU
Marktkap. 12,98 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,40 EUR 0,62 EUR 0,94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion)./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
66,24 €		 Abst. Kursziel*:
5,68%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
66,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

