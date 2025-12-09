DAX 24.065 -0,4%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.940 +0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.194 -0,3%
Continental Aktie

64,84 EUR +0,44 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 12,92 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Barclays Capital

Continental Equal Weight

10:06 Uhr
Continental AG
64,84 EUR 0,44 EUR 0,68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
64,66 €		 Abst. Kursziel*:
8,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:06 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

