Continental Aktie
Marktkap. 12,92 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Continental von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 70 Euro angehoben. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Aktien von Conti stuften sie nach ihrem guten Lauf ab, die abgespaltene Aumovio empfehlen sie aber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Equal Weight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
64,66 €
|Abst. Kursziel*:
8,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
64,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:06
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:06
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG