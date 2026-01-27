DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Continental Aktie

68,28 EUR +1,50 EUR +2,25 %
STU
Marktkap. 13,42 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

09:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
68,28 EUR 1,50 EUR 2,25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde enorm unterschätzt, schrieb David Lesne am Dienstag. Er rechnet insgesamt mit 40 Euro je Aktie - teils durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung und teils durch Neubewertung./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

