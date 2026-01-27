Continental Aktie
Marktkap. 13,42 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde enorm unterschätzt, schrieb David Lesne am Dienstag. Er rechnet insgesamt mit 40 Euro je Aktie - teils durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung und teils durch Neubewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,14 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
