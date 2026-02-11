NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.224 Punkte - Gerresheimer unter Druck

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch hat sich die positive Stimmung aus dem regulären Geschäft fortgesetzt, zumal die US-Börsen fester tendierten.

Die Aktien der Allianz reagierten kaum auf das neue Aktienrückkaufprogramm des Versicherers. Beginnend ab März sollen Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückgekauft und eingezogen werden, teilte die Allianz am Vorabend der Veröffentlichung von Zahlen zum vierten Quartal mit.

Continental zeigten sich unbeeindruckt von den Geschäftszahlen des italienischen Wettbewerbers Pirelli. Dieser rechnet für 2026 mit einem stagnierenden Umsatz, aber einer leicht verbesserten bereinigten Marge.

Nach der Vorlage von durchwachsenen Geschäftszahlen fielen Freenet um 2,2 Prozent. Das Unternehmen will erneut die Dividende erhöhen.

Gerresheimer sackten um 11 Prozent ab. Wie das Unternehmen am frühen Abend mitteilte, will die BaFin die Prüfung des Konzernabschlusses 2024 erweitern und eine Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 einleiten.

Unter den Nebenwerten gewannen Einhell 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 2025 ein Rekordergebnis vor Ertragssteuern erzielt und mit dem Konzernergebnis die eigene Prognose übertroffen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.224 25.176 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

