Gerresheimer Aktie
Marktkap. 920,15 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
