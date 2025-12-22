DAX 24.329 +0,2%ESt50 5.743 +0,0%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 11,56 -1,5%Nas 23.429 +0,5%Bitcoin 74.206 -1,4%Euro 1,1801 +0,3%Öl 62,13 +0,1%Gold 4.486 +0,9%
Gerresheimer Aktie

27,42 EUR -0,24 EUR -0,87 %
Marktkap. 931,2 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

Gerresheimer AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,38 €		 Abst. Kursziel*:
24,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,36%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10:41 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
16.12.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
10.12.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
09.12.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx Mitteilung Gerresheimer-Aktie steigt: Ende von "Bill-and-Hold" belastet Zahlen kaum Gerresheimer-Aktie steigt: Ende von "Bill-and-Hold" belastet Zahlen kaum
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert schlussendlich
dpa-afx ROUNDUP: Gerresheimer verzichtet auf Bill-and-Hold - Korrektur überschaubar
Dow Jones Gerresheimer korrigiert Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen 2024
Dow Jones Gerresheimer: Diese Rechnungslegungsfehler werden im Konzernabschlusses 2025 in den Vj-Zahlen korrigiert
Dow Jones Gerresheimer: Diese gebuchten Umsätze nicht gemäß IFRS - Umsätze sind systematisch zu früh erfasst worden
Dow Jones Gerresheimer: Korrektur betrifft 2024 gebuchte Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen von rd 28 Mio Euro
Dow Jones Gerresheimer korrigiert umfassend Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Gerresheimer korrigiert umfassend Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Gerresheimer AG corrects comprehensively revenues from bill-and-hold agreements
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
