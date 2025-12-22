Gerresheimer Aktie
Marktkap. 931,2 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,38 €
|Abst. Kursziel*:
24,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,36%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
