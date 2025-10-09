DAX 24.611 +0,0%ESt50 5.628 +0,1%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1570 +0,0%Öl 64,39 -1,3%Gold 3.987 +0,3%
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Gerresheimer Aktie

30,18 EUR -0,66 EUR -2,14 %
STU
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

DZ BANK

Gerresheimer Verkaufen

13:46 Uhr
Gerresheimer Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
30,18 EUR -0,66 EUR -2,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die Märkte erneut geschockt, schrieb Sven Kürten in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 deutlich nach unten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Verkaufen

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
29,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
30,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

13:46 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
10:11 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

Dow Jones Analystentelefonkonferenz Gerresheimer-Aktie im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden Gerresheimer-Aktie im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch - Gerresheimer enttäuscht erneut
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: Business performance and slower market growth require guidance adjustment
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Business performance and slower market growth require adjustment of guidance for 2025
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
