Gerresheimer Aktie
Marktkap. 993,37 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,62 €
|Abst. Kursziel*:
1,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
