Gerresheimer Aktie

27,32 EUR -1,44 EUR -5,01 %
STU
Marktkap. 993,37 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Gerresheimer AG
27,32 EUR -1,44 EUR -5,01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Gerresheimer Neutral

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,62 €		 Abst. Kursziel*:
1,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10:36 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

