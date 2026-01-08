DAX 25.229 +0,4%ESt50 5.968 +1,1%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.462 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 62,54 -0,3%Gold 4.466 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TKMS: U-Boot-Verhandlungen mit Indien und volle Auftragsbücher befeuern die Fantasie! TKMS: U-Boot-Verhandlungen mit Indien und volle Auftragsbücher befeuern die Fantasie!
TSMC im KI-Turbo dank starker Jahresumsätze! Der unverzichtbare Motor der globalen Chiprevolution! TSMC im KI-Turbo dank starker Jahresumsätze! Der unverzichtbare Motor der globalen Chiprevolution!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
69,86 EUR -2,05 EUR -2,85 %
STU
60,44 GBP -1,50 GBP -2,42 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 117,25 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

RBC Capital Markets

Rio Tinto Sector Perform

12:31 Uhr
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
69,86 EUR -2,05 EUR -2,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Den möglichen Zusammenschluss halte er strategisch für vertretbar, finanziell und operativ jedoch für risikoreich, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die industrielle Logik basiere fast ausschließlich auf der Kupferknappheit und weniger auf kurzfristigen Synergien./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
60,42 £		 Abst. Kursziel*:
-2,35%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
60,44 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,38%
Analyst Name:
Ben Davis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:31 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net Aktientausch möglich Aktien von Glencore und Rio Tinto uneins: Fusionsverhandlungen wieder gestartet Aktien von Glencore und Rio Tinto uneins: Fusionsverhandlungen wieder gestartet
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO.R
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - RIO
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen