Rio Tinto Aktie
Marktkap. 117,25 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Den möglichen Zusammenschluss halte er strategisch für vertretbar, finanziell und operativ jedoch für risikoreich, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die industrielle Logik basiere fast ausschließlich auf der Kupferknappheit und weniger auf kurzfristigen Synergien./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
60,42 £
|Abst. Kursziel*:
-2,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
60,44 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,38%
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
