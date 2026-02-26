Rio Tinto Aktie
Marktkap. 138,68 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 4,95%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
72,82 £
|Abst. Kursziel*:
-18,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
