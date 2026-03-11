DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1350 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Brenntag Aktie

47,03 EUR +0,47 EUR +1,01 %
STU
Marktkap. 6,74 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

09:46 Uhr
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
47,03 EUR 0,47 EUR 1,01%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Zahlen den Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebita) im Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien hervor, der nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
47,01 €		 Abst. Kursziel*:
-10,66%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
47,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,70%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

