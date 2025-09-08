Brenntag Aktie
Brenntag SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zum Abschied des Vorstandsmitglieds Ewout van Jarwaarde. Damit verlasse auch das letzte verbliebene Mitglied der früheren Führungsspitze das Unternehmen. Er stellt sich die Frage, ob die schwachen Geschäftstrends bei dem Chemikalienhändler neben dem herausfordernden Branchenumfeld vielleicht auch Ausdruck der Umstrukturierungen sein könnten. Konkrete Antworten hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung dürfte es nicht so schnell geben./rob/tih/bek
Analysen zu Brenntag SE
|12:36
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
