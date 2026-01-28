Nokia Aktie
Marktkap. 32,83 Mrd. EURKGV 18,76 Div. Rendite 3,28%
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Netzwerkausrüsters liege über der Konsensschätzung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Doch die neuen Ziele für das erste Quartal sowie das Jahr 2026 dürften die Ebit-Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken lassen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:41
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Nokia Neutral
|UBS AG
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Nokia Neutral
|UBS AG
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
