Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quartalszahlen

Bei Nokia stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Nokia lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nokia die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,146 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,98 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nokia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,11 Milliarden EUR aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,258 EUR, gegenüber 0,230 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 19,86 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,22 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net