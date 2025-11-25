DAX23.412 +0,7%Est505.575 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -3,8%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.802 -1,0%Euro1,1544 +0,2%Öl62,23 -1,8%Gold4.130 -0,2%
Delisting

Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt

25.11.25 13:36 Uhr
Paris-Exit! Nokia macht das Börsenfenster zu - Titel gewinnen | finanzen.net

Die Nokia-Aktie wird nach aktuellem Stand am 31. Dezember zum letzten Mal an der Börse in Paris gehandelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,24 EUR 0,07 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Euronext Paris bestätigte den Delisting-Antrag des finnischen Telekomausrüsters, wie dieser jetzt mitteilte. Der Nokia-Verwaltungsrat hatte den Rückzug von der französischen Börse Anfang November beschlossen und dies mit dem Aufwand im Hinblick auf das geringe Handelsvolumen in Paris begründet. Die Nokia-Aktie wird seit April 2015 in Paris gehandelt. Hintergrund dafür war, dass die Finnen seinerzeit den französischen Wettbewerber Alcatel-Lucent übernehmen.

An der Börse in Helsinki gewinnt die Nokia-Aktie am Dienstag zeitweise 0,92 Prozent auf 5,24 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

