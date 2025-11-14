Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könnte die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,70 €
|Abst. Kursziel*:
7,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,99%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
