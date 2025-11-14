DAX 23.353 +0,7%ESt50 5.580 +0,8%MSCI World 4.291 +0,8%Top 10 Crypto 12,42 -3,0%Nas 22.818 +1,7%Bitcoin 79.649 -0,6%Euro 1,1557 -0,2%Öl 63,29 -2,4%Gold 4.132 +1,6%
Marktkap. 32,93 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN wurde kopiert
WKN 870737

ISIN wurde kopiert
ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,21 EUR -0,53 EUR -9,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könnte die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,70 €		 Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,99%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

