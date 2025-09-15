Nokia Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
3,85 €
|Abst. Kursziel*:
-11,62%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
3,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,67%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
