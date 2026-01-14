DAX25.283 ±-0,0%Est506.035 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold4.619 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro

15.01.26 11:39 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

