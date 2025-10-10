Nokia Aktie
Marktkap. 24,97 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 3,90 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Hold
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,60 €
|Abst. Kursziel*:
-2,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,88%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:41
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|09:41
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research