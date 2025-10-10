DAX 24.406 +0,7%ESt50 5.584 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.416 +0,1%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.073 +1,4%
Nokia Aktie

4,54 EUR -0,01 EUR -0,29 %
STU
4,25 CHF +0,11 CHF +2,71 %
BRX
Marktkap. 24,97 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Jefferies & Company Inc.

Nokia Hold

09:41 Uhr
Nokia Hold
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
4,54 EUR -0,01 EUR -0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 3,90 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,60 €		 Abst. Kursziel*:
-2,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,88%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

09:41 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Nokia Underweight Barclays Capital
29.07.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
29.07.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

