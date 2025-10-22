Nokia Aktie
Marktkap. 26,62 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Neutral
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,13 €
|Abst. Kursziel*:
-20,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,73%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
