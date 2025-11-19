DAX23.243 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.983 -1,5%Euro1,1588 +0,1%Öl63,70 -1,7%Gold4.118 +1,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber

19.11.25 13:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,42 EUR -0,32 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HELSINKI (dpa-AFX) - Die Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia haben am Mittwoch nicht von neuen Langfristzielen profitiert. Zur Mittagszeit büßten sie nach anfänglichen Kursgewinnen 3,7 Prozent auf 5,43 Euro ein. Vom Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro Ende Oktober haben die Papiere mittlerweile gut 18 Prozent verloren. Damals sorgte der Einstieg von NVIDIA für einen Kurssprung. Nun rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Nokia will sich künftig neben Mobilfunknetzen auch auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Damit peilt der Ausrüster in den kommenden Jahren ein prozentual zweistelliges operatives Gewinnwachstum an, wie die Finnen auf ihrem Kapitalmarkttag mitteilten. Außerdem möchte sich Nokia von schlecht laufenden Geschäftsteilen trennen./niw/jha/

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
