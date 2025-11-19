AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
Werte in diesem Artikel
HELSINKI (dpa-AFX) - Die Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia haben am Mittwoch nicht von neuen Langfristzielen profitiert. Zur Mittagszeit büßten sie nach anfänglichen Kursgewinnen 3,7 Prozent auf 5,43 Euro ein. Vom Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro Ende Oktober haben die Papiere mittlerweile gut 18 Prozent verloren. Damals sorgte der Einstieg von NVIDIA für einen Kurssprung. Nun rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.
Nokia will sich künftig neben Mobilfunknetzen auch auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Damit peilt der Ausrüster in den kommenden Jahren ein prozentual zweistelliges operatives Gewinnwachstum an, wie die Finnen auf ihrem Kapitalmarkttag mitteilten. Außerdem möchte sich Nokia von schlecht laufenden Geschäftsteilen trennen./niw/jha/
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
