DAX23.214 +0,2%Est505.536 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.100 -1,3%Euro1,1588 +0,1%Öl62,94 -2,9%Gold4.108 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Rheinmetall, TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel
Olema Pharmaceuticals: Wachsende Hoffnung auf neue Optionen für resistente Tumoren Olema Pharmaceuticals: Wachsende Hoffnung auf neue Optionen für resistente Tumoren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt

19.11.25 14:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,34 EUR -0,40 EUR -7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESPOO (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Nokia setzt auf den Boom um Künstliche Intelligenz. Der Konzern will sein Geschäft straffen und sich auf Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von KI-Rechenzentren fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, sagte Konzernchef Justin Hotard am Mittwoch der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Wer­bung

Nokia will bis 2028 einen vergleichbaren operativen Jahresgewinn von 2,7 bis 3,2 Milliarden Euro erzielen, teilte das Unternehmen zum Kapitalmarkttag mit. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten (viertes Quartal 2024 bis drittes Quartal 2025) hat Nokia laut Mitteilung hier 2 Milliarden erzielt.

JPMorgan-Anlyst Sandeep Deshpande bezifferte das angepeilte durchschnittliche jährliche Wachstum des operativen Gewinns auf rund 14 Prozent. Das sei vorsichtig, aber vernünftig. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege aber scheinbar den Fokus auf die Erreichbarkeit der Ziele.

Zur Mittagszeit büßten die Aktien nach anfänglichen Kursgewinnen 3,7 Prozent auf 5,43 Euro ein. Vom Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro Ende Oktober haben die Papiere mittlerweile gut 18 Prozent verloren. Damals sorgte der Einstieg von NVIDIA für einen Kurssprung.

Wer­bung

Das Management um Konzernchef Hotard will die bestehenden Geschäftssegmente künftig zu zwei Hauptbereichen umstrukturieren: Netzwerkinfrastruktur und Mobilfunkinfrastruktur. Die neue Unternehmensstruktur soll zu Jahresbeginn 2026 eingeführt werden.

Der Bereich Netzwerkinfrastruktur soll vor allem das optische Netzwerkgeschäft von Nokia umfassen, das Glasfaserverbindungen für die Übertragung großer Datenmengen bereitstellt, die für KI erforderlich sind.

Der Bereich Mobilfunkinfrastruktur soll sich auf das Geschäft mit der Ausrüstung für Kommunikationsverbindungen fokussieren und aus den drei Bereichen Core Software, Radio Networks (Mobilfunkausrüstung) und der Lizenzsparte Technology Standards bestehen./err/men/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Nokia BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Nokia NeutralUBS AG
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia Oyj (Nokia Corp.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen