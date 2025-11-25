Nokia Aktie
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,54 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
5,59 €
|Abst. Kursziel*:
-0,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
5,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,65%
|
Analyst Name:
Ulrich Rathe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
