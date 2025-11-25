DAX 24.539 +0,2%ESt50 5.850 +1,0%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,31 +1,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.117 +1,3%Euro 1,1685 -0,3%Öl 60,22 -1,0%Gold 4.420 +2,1%
Marktkap. 30,83 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Bernstein Research

Nokia Market-Perform

08:36 Uhr
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

