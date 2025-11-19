DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- AMD, Novartis im Fokus
Top News
Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht! Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht!
RENK-Aktie gefragt: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT im Plus RENK-Aktie gefragt: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
5,31 EUR +0,08 EUR +1,53 %
STU
4,95 CHF +0,09 CHF +1,75 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,17 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

Jefferies & Company Inc.

Nokia Buy

08:31 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,31 EUR 0,08 EUR 1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht positiv überrascht", schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Zum Teil sei dies auf Pläne zurückzuführen, sich von margenschwachen Geschäftsbereichen zu trennen, und möglicherweise auch auf eine gewisse Vorsicht. Die Auftragsdynamik von Hyperscalern, große Cloud-Anbieter mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur, sei jedoch stark. Der Analyst geht weiter von einer anstehenden Neubewertung der Aktie aus, sobald der Markt das höhere Wachstum durch KI und Cloud sowie potenziell höhere Margen im Mobilfunkbereich einpreise./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,24 €		 Abst. Kursziel*:
37,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,59%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

finanzen.net Umbau im Blick Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele
dpa-afx Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nokia weiter auf Talfahrt - Kapitalmarkttag kein Kurstreiber
dpa-afx KORREKTUR: Nokia baut in Deutschland Stellen ab - München soll 2030 schließen
dpa-afx Nokia-Aktie schwächer: Stellenstreichungen in Deutschland - Aus für Standort München in 2030
finanzen.net Nokia und Ericsson: Die politischen Gewinner des EU-Kurses gegen chinesische Technik
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Commerzbank, Hannover Rück, Heidelberg Material, Nokia
wikifolio Bestseller wikifolios im Oktober
MotleyFool Why Nokia Stock Sank 9.2% Today
Benzinga Nokia Stock Drops After Restructuring Plan And Fresh Profit Targets
Business Times Nokia streamlines business to focus on AI infrastructure boom
Zacks Should Value Investors Buy Nokia (NOK) Stock?
Financial Times Nokia splits AI business into separate unit after $1bn Nvidia investment
Benzinga Nokia Secures Multi-Year Pact To Power Telecom Italia&#39;s 5G Expansion
Benzinga Nokia To Delist From Paris Stock Exchange
MotleyFool Why Did Nokia Stock Soar This Week?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen