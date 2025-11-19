Nokia Aktie
Marktkap. 32,17 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht positiv überrascht", schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Zum Teil sei dies auf Pläne zurückzuführen, sich von margenschwachen Geschäftsbereichen zu trennen, und möglicherweise auch auf eine gewisse Vorsicht. Die Auftragsdynamik von Hyperscalern, große Cloud-Anbieter mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur, sei jedoch stark. Der Analyst geht weiter von einer anstehenden Neubewertung der Aktie aus, sobald der Markt das höhere Wachstum durch KI und Cloud sowie potenziell höhere Margen im Mobilfunkbereich einpreise./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,24 €
|Abst. Kursziel*:
37,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,59%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research